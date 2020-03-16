МОСКВА, 16 мар /ПРАЙМ/. Американский онлайн-ритейлер Amazon планирует нанять дополнительно 100 тысяч сотрудников на склады и в сеть доставок на фоне роста онлайн-заказов из-за коронавируса, сообщил представитель компании.

"Мы наблюдаем заметный рост спроса, и это означает беспрецедентную необходимость в рабочей силе в это время года", — сообщил старший вице-президент компании по операционной деятельности Дейв Кларк (Dave Clark), чьи слова приводит газета Wall Street Journal со ссылкой на внутренний документ компании.

В связи с этим компания планирует нанять дополнительно 100 тысяч сотрудников в США на свои склады и в службу доставки. Amazon также повысит зарплату данной категории сотрудников на 2 доллара в час в США и Канаде до конца апреля, пишет издание.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 6,4 тысячи человек скончались.

Amazon является одним из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года. По состоянию на конец 2019 года штат компании составил 798 тысяч человек.