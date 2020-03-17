Инвестбанк ЕС готов собрать до 40 млрд евро на борьбу с экономическим кризисом в ЕС
БРЮССЕЛЬ, 17 мар /ПРАЙМ/, Мария Князева. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) готов быстро собрать до 40 миллиардов евро для борьбы с экономическим кризисом в ЕС из-за распространением коронавируса, говорится в сообщении, этого кредитного института ЕС.
"Группа ЕИБ предложила план по мобилизации финансирования в размере до 40 миллиардов евро", — говорится в релизе.
Среди предложенных мер — схема гарантирования кредитования для банков, а также предоставление им ликвидности для последующего финансирования малого и среднего бизнеса.
Еврозона и Евросоюз в целом могут столкнуться с ощутимой рецессией в 2020 году из-за коронавируса, сказал 13 марта глава генерального директората Еврокомиссии по экономическим и финансовым делам Маартен Вервей. При этом он не исключил, что экономический подъем вернется в Евросоюз в 2021 году.
https://1prime.ru/Financial_market/20200317/831089747.html