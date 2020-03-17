ВАШИНГТОН, 17 мар /ПРАЙМ/. Американские рынки прекратят раскачиваться и станут действовать рациональнее, по мере того как ФРС будет "закачивать" в них ликвидность, а правительство — реализовывать обещанные меры поддержки, заявил РИА Новости управляющий американского фонда Principal Investors Кайл Шостак.

Американские биржи закрылись в понедельник обвалом до 13% на обеспокоенности коронавирусом и заявлениями президента Дональда Трампа о возможном приближении рецессии. Для крупнейшего американского фондового индекса Dow Jones это было худшим падением после "черного понедельника" 1987 года.

"Частично рынок обрушился из-за оброненной Трампом фразы о том, что пандемия в США может продлиться до августа или позже. Это усилило падение", — считает Шостак.

Но если смотреть более глобально, то "рынок реагирует так потому что ещё не увидел эффекта от мер по поддержанию ликвидности — больших покупок казначейских обязательств и ипотечных бондов ещё не было, как и мер по поддержке отдельных отраслей и налоговых льгот".

Ранее Федеральная резервная система объявила об обнулении базовой ставки. Кроме этого советник президента США заявил о готовности предоставить налоговых льгот на 800 миллиардов долларов, а сам Трамп пообещал меры поддержки авиакомпаниям и круизным компаниям.

"Логика рынка такова: регуляторы видят масштаб проблем и предпринимают радикальные меры, мы в ответ на это и паникуем. Причем продают и "защитные активы" — золото и драгметаллы, цены на которые ушли тоже вниз, что совсем нелогично", — объясняет инвестор произошедшее на рынке.

Однако, считает Шостак, по мере того как ФРС и другие регуляторы, в том числе китайский ЦБ, будут закачивать большие объемы ликвидности в финансовую систему, рынок будет приходить в себя и его поведение станет рациональнее.

"Паника уступит место здравому смыслу. Сколько времени на это понадобится — ещё пару недель. А пока мы видим волатильность то в одну, то в другую сторону", — подытожил он.