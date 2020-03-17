МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Курс нацвалюты РФ утром во вторник усилил рост, вслед за нефтяными котировками, и прибавляет уже более рубля, или 1,3-1,6% к доллару и евро, доллар торгуется в районе 73,6 рубля, евро ушел ниже 82 рублей, следует из динамики торгов Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.58 мск вторника падает на 1,06 рубля, до 73,6 рубля, курс евро – на 1,51 рубля, до 81,91 рубля, следует из динамики торгов.

Майский фьючерс на нефть марки Brent тем временем дорожает на 3,33%, до 31,05 доллара за баррель.