МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник растут на 3-4%, отыгрывая падение на 4-6% в ходе торгов понедельника, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.05 мск британский индекс FTSE 100 рос на 3,27% — до 5319,3 пункта, французский CAC 40 — на 4,05%, до 4038,75 пункта, немецкий DAX — на 4,45%, до 9135,25 пункта.

Итальянский FTSE MIB растет на 5,51% — до 15797,5 пункта.

В понедельник европейские биржи закрылись снижением на 4-6%, а в течение дня падение доходило до 10%. Очередные распродажи были вызваны опасениями по поводу темпов распространения коронавируса в мире.