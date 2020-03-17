МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы, открывшие торги вторника коррекционным отскоком на 3-4%, притормозили, но продолжают расти, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.28 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,5% — до 5177 пунктов, французский CAC 40 — на 1,99%, до 3958,21 пункта, немецкий DAX — на 1,62%, до 8898,5 пункта.

Итальянский FTSE MIB растет на 2,65% — до 15327,5 пункта.

В понедельник европейские биржи закрылись снижением на 4-6%, а в течение дня падение доходило до 10%. Очередные распродажи были вызваны опасениями по поводу темпов распространения коронавируса в мире. В мире заражены уже более 160 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 6 тысяч скончались.

Инвесторы также продолжают следить за мерами правительств по стимуляции и поддержки экономики, которой нанесен значительный урон из-за вируса. Так, оптимизма рынками добавили новости о том, что главы стран G7 договорились о тесной координации для глобального реагирования на пандемию коронавируса. Усилия будут направлены на поддержку рабочих мест, торговли и инвестиций, сообщила в понедельник пресс-служба Белого дома.