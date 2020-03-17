МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций резко перешел к существенному падению и теряет 1,8-2,5% по основным индексам на фоне роста волатильности на мировых рынках, следует из данных торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 11.35 мск падал на 1,77% — до 2226,74 пункта, индекс РТС — на 2,52%, до 942,54 пункта.

При этом ранее в ходе торгов вторника индекс Мосбиржи в моменте подскакивал на 2,1% — до 2313,34 пункта, индекс РТС поднимался на 1,9% — до 985,24 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" замедлил снижение и опускается на 25 копеек — до 74,4 рубля, курс евро также замедлил падение и теряет 62 копейки, до 82,79 рубля.

Майский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,56% — до 30,52 доллара за баррель, при этом ранее поднимался выше 31 доллара за баррель.