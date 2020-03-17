ПАРИЖ, 17 мар — ПРАЙМ. Французское ведомство по финансовым рынкам (AMF) временно запретило короткие продажи акций целого ряда компаний, которые наиболее пострадали от падения цен из-за коронавируса, следует из коммюнике.

Основной индекс французской фондовой биржи CAC 40 за март обвалился на 27,4% на фоне панических распродаж из-за коронавируса. Так, акции Renault потеряли 44%, Airbus — 41%, Peugeot — 39%.

"Принимая во внимание значительное снижение цен, которое произошло в последние дни на финансовых рынках, ведомство по финансовым рынкам решило принять экстренные меры на основе европейских правил о коротких продажах", — говорится в заявлении.

"Запрет с немедленным вступлением в силу распространяется на 17 марта. В общей сложности запрет на короткие продажи касается 92 акций", — отмечается в коммюнике ведомства.

Французский регулятор не первый, кто вводит подобные меры. Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи в пятницу объявила о временном запрете на продажи акций без покрытия в течение шести месяцев в связи с нестабильностью на рынках, вызванной пандемией коронавируса COVID-2019.