МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник демонстрируют смешанную динамику на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.11 мск глобальные депозитарные расписки (GDR) "Роснефти" дорожали на 1,07%, до 3,45 доллара, "Лукойла" — дешевели на 0,52%, до 55,75 доллара, "Новатэка" — на 0,05%, до 106,25 долларов. Бумаги "Газпрома" росли в цене на 0,38%, до 4,42 доллара, "Газпром нефти" — на 0,63%, до 17,49 доллара.

Цена расписок ВТБ снижалась на 0,5%, до 0,8 доллара, Сбербанка — на 0,54%, до 10,21 доллара. Бумаги TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дешевели на 0,15% — до 13,2 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" снижалась на 2,87%, до 22,38 доллара, "Северстали" — на 2,48%, до 10,63 доллара, НЛМК — росла на 0,59%, до 14,37 доллара.

GDR "Магнита" дорожали на 3,09%, до 7,54 доллара, "Ленты" — снижались на 1,5%, до 1,77 доллара. Расписки АФК "Система" росли в цене на 0,92%, до 2,95 доллара.