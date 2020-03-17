МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы, открывшие торги вторника коррекционным ростом на 3-4%, перешли к снижению и теряют 1-2%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.20 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 2,04% — до 5046,7 пунктов, французский CAC 40 — на 1,37%, до 3834 пункта, немецкий DAX — на 1,5%, до 8607 пункта.

Итальянский FTSE MIB опускается на 0,45% — до 14910,98 пункта.

Биржи Европы не смогли удержать коррекционный рост и вернулись к снижению к середине дня вторника на фоне сохраняющихся опасений вокруг коронавируса.

Также с пессимизмом трейдеры ждут статистику из Германии. Во вторник днем центр исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW) опубликует данные об индексе доверия инвесторов к экономике Германии. Эксперты прогнозируют, что в марте показатель опустился до минус 26,4 пункта с уровня февраля в 8,7 пункта.