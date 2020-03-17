МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США во вторник открылись ростом, который достигал 3%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.49 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) растёт на 0,44%, до 20278,22 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,85%, до 6963,62 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,07%, до 2411,78 пункта. Сразу после открытия эти индексы демонстрировали рост на величины до 3%.

В понедельник эти индексы потеряли 12-13% из-за обеспокоенности инвесторов по поводу распространения коронавируса и заявлений властей о грядущей рецессии.

Перед этим Федеральная резервная система (ФРС) США второй раз за месяц неожиданно понизила учётную ставку, а власти пообещали меры поддержки в связи с коронавирусом. Но президент США Дональда Трампа не исключил экономической рецессии и продления пандемии до конца лета.

Аналитики придерживаются мнения о том, что, несмотря на коррекционное восстановление, в целом настроения на рынке остаются пессимистичными. "С такими проблемами, которые затрагивают все сферы бизнеса и промышленности по всему миру, мы не сталкивались последние несколько десятилетий", — приводит агентство Рейтер мнение вице-президента по торговле и деривативам Charles Schwab в Техасе Рэнди Фредерика (Randy Frederick).

Трейдеры также оценивают макростатистику. Так, в феврале розничные продажи в стране неожиданно снизились к уровню января, хотя ожидался рост. При этом промпроизводство в феврале выросло к январю на 0,6% при прогнозе роста на 0,4%.