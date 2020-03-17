МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Бумаги американской Boeing теряют в ходе волатильных торгов 15% стоимости после того, как рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило рейтинг компании, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.57 мск бумаги компании дешевели на 15,09%, до 110,05 доллара за акцию. С начала марта акции компании подешевели в 2,5 раза, с начала года — в три раза, сейчас стоимость бумаг компании является самой низкой с 2013 года.

В ночь на вторник S&P понизило долгосрочный рейтинг американской корпорации Boeing до "BBB" с "А-". Такой шаг агентство связало с одной стороны с ожиданиями слабых показателей из-за ситуации с 737 MAX, а с другой — с рисками вокруг коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 160 тысяч человек более чем в 150 странах. С начала марта ситуация стала усугубляться за пределами Китая. Число случаев заражения в некоторых странах Европы (Италии, Испании, Германии, Франции) и США измеряется тысячами, власти многих стран вводят ограничения по въезды и выезду из страны, что является серьезным риском для компаний авиастроительного сектора.

Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения — Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.