МОСКВА, 17 мар /ПРАЙМ/. Одна из крупнейших мировых розничных сетей торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) временно закроет все свои магазины в Германии, США и некоторых других странах из-за коронавируса, говорится в сообщении компании.

"Из-за ситуации вокруг COVID-2019, группа H&M временно закроет все свои магазины в Германии (460) с завтрашнего дня, 18 марта, на основании решений властей Германии. Вместе с этим, группа также закроет на две недели все свои магазины в США (590), Канаде (96), Португалии и Бельгии с сегодняшнего дня", — говорится в сообщении. Количество магазинов компания приводит по состоянию на 29 февраля.

H&M также сообщила, что временно закрыла все магазины в Швейцарии, Греции, Словакии, Литве, Перу, Украине, Филиппинах, Малайзии и Кипре.

В сообщении отмечается, что 500 магазинов в Китае из 516 были открыты, и продажи в стране стали постепенно восстанавливаться по мере улучшения ситуации. Дополнительную информацию компания предоставит 3 апреля вместе с публикацией отчета за первый квартал.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 173 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 7 тысяч скончались. Согласно последним данным, в Германии насчитывается почти 8,6 тысячи случаев заражения, в США — более 5 тысяч.

H&M была основана в 1947 году в Швеции. Компания производит и продает одежду. Помимо H&M, также развивает бренды COS, Monki, Weekday и другие. Компания имеет более 5 тысяч магазинов на 74 рынках по всему миру.