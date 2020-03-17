МОСКВА, 17 мар /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль вечером снижался к доллару и рос к евро в рамках ощутимого ослабления европейской валюты на форексе в район 1,1 доллара.

Мировые рынки пытаются стабилизироваться после обвала, задавая позитивный фон для рубля. Однако дешевеющая нефть компенсирует эту поддержку.

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.27 мск рос на 75 копеек, до 75,40 рубля, курс евро снижался на 55 копеек, до уровня 82,86 рубля, следует из данных Московской биржи. В ходе торгов доллар максимально подскакивал до 75,4875 рубля – в район максимума с февраля 2016 года.

РУБЛЬ СТАБИЛИЗИРУЕТСЯ

Рубль во вторник демонстрировал разнонаправленные колебания против основных резервных валют. Евро на форексе падает, тестируя уровень поддержки в 1,1 доллара что выливается в его ослабление и против рубля.

Давление на европейскую валюту оказывает резко негативные данные по крупнейшей экономики региона. Центр исследований экономики Европы (ZEW) оценил, что доверие инвесторов к экономике Германии упало в марте до минус 49,5 пункта с февральских 8,7 пункта, хотя аналитики ждали его снижения только до минус 26,4 пункта. Скорость обвала оказалась максимальной с 1991 года.

Мировые фондовые рынки попытались стабилизироваться после обвала предыдущих дней.

Предоставление ФРС США долларовой ликвидности банкам начало позитивно сказываться на динамике стоимости рисковых активов.

Американские биржевые индексы вечером растут на 2,8-3,9%.

При этом стоимость нефти вечером опять пошла вниз (-4,5%, до 28,7 доллара), хотя в течение дня пыталась зацепиться за психологически значимый круглый уровень 30 долларов за баррель сорта Brent.

Инвесторы опасаются, что ситуация вокруг коронавируса и связанных с ним карантинных мер сдержит мировую экономику, что отразится на нефтяном спросе. Негативно сказывается на торгах и срыв сделки ОПЕК+ по снижению добычи нефти, теперь участники торгов ожидают, что страны-участницы начнут наращивать добычу. Ранее во вторник агентство Блумберг сообщило, что Саудовская Аравия планирует увеличить экспорт нефти до рекордной отметки свыше 10 миллионов баррелей в день с мая.

Впрочем, регулярная продажа Центробанком порядка 50 миллионов долларов в рамках бюджетного правила и предоставление валюты в рамках операций валютный своп поддерживают курс рубля.

В итоге доллар вечером растет к рублю на 1%, евро снижается на 0,7%. Рублевая цена нефти колеблется ниже уровня 2,15 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Возросшие опасения по поводу мировой рецессии остаются основными драйверами давления на рынки, и рублевые активы в частности, считает Антон Покатович из компании "БКС Премьер"

"Нефтяным ценам так и не удалось продемонстрировать устойчивого восстановления выше отметки в 30 долларов за баррель. В среду рубль сохранит склонность к ослаблению, курс будет колебаться в диапазоне 74,5-77 рубля за доллар. При падении цены нефти к 25 долларам давление на российскую валюту усилится", — добавил он.

В определенной степени давление на рубль исходило от комментариев главы Сбербанка Германа Грефа в отношении внутренних стресс-тестов кредитной организации, предусматривающих возможность снижения цены на нефть до 20 долларов и роста доллара до 100+ рублей, рассуждает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал". В итоге доллар вернулся на уровень 75+ рублей, где, как и в предыдущие дни, продолжает встречать сопротивление, добавил он.