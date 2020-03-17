БЕРЛИН, 17 мар /ПРАЙМ/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что не видит признаков того, что в стране может возникнуть дефицит наличных средств, призвала граждан ориентироваться на официальные сообщения, а не слухи.

"Нет никаких признаков этого (нехватки наличной валюты), наличие денег гарантировано. Я призываю граждан обращаться к сообщениям, которые публикуются на официальных сайтах, а не к слухам", — заявила Меркель на пресс-конференции в Берлине, отвечая на вопрос, что она может сказать тем, кто опасается такого сценария.

Меркель добавила, что власти делают все, чтобы обеспечить прозрачность в информации о принимаемых мерах.