МОСКВА, 18 мар /ПРАЙМ/. Американская компания Boeing запросила "десятки миллиардов" в виде гарантий по кредитам и другой помощи от правительства США в связи с надвигающимся кризисом ликвидности из-за масштабного экономического спада, вызванного коронавирусом, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что власти страны рассматривают возможность оказания поддержки компаниям Boeing и поставщика авиационных компонентов GE (General Electric Company) на фоне коронавируса. Кроме того, глава минфина США Стивен Мнучин сообщил, что американские авиакомпании почти полностью прекратили полеты, пообещав оказать помощь и им.

Американские авиастроители заявили, что им нужна значительная государственная поддержка для удовлетворения потребностей в ликвидности, объемы которой компания не может обеспечить самостоятельно в текущих рыночных условиях.

В ночь на вторник S&P понизило долгосрочный рейтинг американской корпорации Boeing до "BBB" с "А-". Такой шаг агентство связало с одной стороны с ожиданиями слабых показателей из-за ситуации с 737 MAX, а с другой — с рисками вокруг коронавируса.

В октябре 2019 года группа международных экспертов JATR (Joint Authorities Technical Review) выявила значительные недочеты при сертификации самолета 737 MAX, допущенные компанией Boeing и федеральным управлением гражданской авиации США (FAA). В частности, по мнению экспертов, важная информация о системе коррекции маневрирования (MCAS) была представлена FAA не в полном объеме, а сам регулятор предоставил чрезмерные полномочия Boeing в процессе сертификации.

Самолет Boeing 737 Max 8 индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air, вылетевший 29 октября 2018 года из Джакарты на один из островов вблизи Суматры, через 13 минут после взлета упал в море у Западной Явы. Жертвами крушения стали 189 человек. В марте 2019 года такой же самолет авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт.

После катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 Max 8. В США Федеральное авиационное управление ввело запрет на эксплуатацию этой модели. В ходе расследования причин происшествия были выявлены возможные ошибки в работе MCAS. Компания Boeing занимается устранением этих недочетов и обновила программу обучения пилотов.