МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 18 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Объём экспорта (г/г) (февраль) -2,6% -1% (факт)
2:50 JPY Япония — Сальдо торгового баланса (февраль) -1,313 трлн йен 1,109 трлн йен (факт)
4:00 AUD Австралия — Выступление заместителя управляющего РБА /Резервного Банка Австралии/ Люси Эллис

 

 

 

 
13:00 EUR Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль) 1,2% 1,2%
13:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль) 1,2% 1,2%
13:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль) -1% 0,2%
13:00 EUR Еврозона — Сальдо торгового баланса (январь) 23,1 млрд евро

 

 
15:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (февраль) 1,55 млн 1,5 млн
15:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (февраль) 9,2%

 

 
15:30 USD США — Объём строительства новых домов (м/м) (февраль) -3,6%

 

 
15:30 USD США — Объём строительства новых домов (февраль) 1,567 млн 1,5 млн
15:30 CAD Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль) 0,4%

 

 
15:30 CAD Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль) 1,8%

 

 
15:30 CAD Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль) 0,3% 0,4%
17:30 USD США — Запасы сырой нефти 7,664 млн барр 2,933 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 0,704 млн барр

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Интер РАО — СД (о созыве ГОСА)

 

 

 

 

 

 

 RUB НЛМК — СД (годовой отчет за 2019)

 

 

 

 

 

 

 RUB ОГК-2 — СД (вопрос о работе с дебиторской задолженностью)

 

 

 

 

 

 

 RUB ФосАгро — СД (вопрос о признании независимыми кандидатов в СД)

 

 

 

 

 

 

 RUB БАНК УРАЛСИБ — ВОСА (реестр закрыт 27.01.2020, досрочные перевыборы членов Наблюдательного совета ПАО)

 

 

 

 

 

 

 RUB Кокс /Кемерово/ — закрытие реестра для участия в ВОСА (10.04.2020, одобрение крупных сделок с заинтересованностью)

 

 

 

 