Cобытия в сфере макроэкономики и бизнеса 18 марта
МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 18 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Объём экспорта (г/г) (февраль)
|-2,6%
|-1% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Сальдо торгового баланса (февраль)
|-1,313 трлн йен
|1,109 трлн йен (факт)
|4:00
|AUD
|Австралия — Выступление заместителя управляющего РБА /Резервного Банка Австралии/ Люси Эллис
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|13:00
|EUR
|Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль)
|1,2%
|1,2%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль)
|1,2%
|1,2%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль)
|-1%
|0,2%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Сальдо торгового баланса (январь)
|23,1 млрд евро
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|15:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (февраль)
|1,55 млн
|1,5 млн
|15:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (февраль)
|9,2%
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|15:30
|USD
|США — Объём строительства новых домов (м/м) (февраль)
|-3,6%
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|15:30
|USD
|США — Объём строительства новых домов (февраль)
|1,567 млн
|1,5 млн
|15:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль)
|0,4%
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|15:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль)
|1,8%
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|15:30
|CAD
|Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль)
|0,3%
|0,4%
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|7,664 млн барр
|2,933 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|0,704 млн барр
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Интер РАО — СД (о созыве ГОСА)
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|RUB
|НЛМК — СД (годовой отчет за 2019)
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|RUB
|ОГК-2 — СД (вопрос о работе с дебиторской задолженностью)
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|RUB
|ФосАгро — СД (вопрос о признании независимыми кандидатов в СД)
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|RUB
|БАНК УРАЛСИБ — ВОСА (реестр закрыт 27.01.2020, досрочные перевыборы членов Наблюдательного совета ПАО)
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|RUB
|Кокс /Кемерово/ — закрытие реестра для участия в ВОСА (10.04.2020, одобрение крупных сделок с заинтересованностью)
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https://1prime.ru/Financial_market/20200318/831099254.html