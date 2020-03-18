МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Рубль в начале дня ощутимо падает на фоне нарастающего внешнего давления. Доллар краткосрочно на панических настроениях превышал 79 рублей, однако затем откатился ниже 77 рублей. Нефть дорожает после падения до новых минимумов из-за коронавируса

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.08 мск рос на 1,5 рубля, до 76,94 рубля, курс евро — на 1,8 рубля, до 84,70 рубля, следует из данных Московской биржи. В первые минуты торгов доллар краткосрочно подскакивал до 79,22 рубля — к максимуму с февраля 2016 года.

Стоимость нефти утром теряет 1,4%, до 28,32 доллара за баррель по марке Brent.