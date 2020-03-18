МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду демонстрируют преимущественно негативную динамику на Лондонской фондовой бирже (LSE), падая в цене как минимум на 4%, лишь расписки ритейлеров выглядят лучше: GDR "Магнита" теряют не более 2%, а "Ленты" — и вовсе дорожают, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.50 мск глобальные депозитарные расписки (GDR) "Роснефти" дешевеют на 7,28%, до 3,08 доллара, "Лукойла" — на 9,43%, до 52,08 доллара, "Новатэка" — на 4,17%, до 99,47 доллара. Бумаги "Газпрома" снижаются в цене на 4,82%, до 4,28 доллара, "Газпром нефти" — на 8,62%, до 16,23 доллара.

Цена расписок ВТБ падает на 7,33%, до 0,75 доллара, Сбербанка — на 7,53%, до 9,18 доллара. Бумаги TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дешевеют на 5,98%, до 11,79 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" обваливается на 8,27%, до 21,8 доллара, "Северстали" — на 6,93%, до 10,21 доллара, НЛМК — на 5,28%, до 13,73 доллара.

Расписки АФК "Система" снижаются в цене на 9,1%, до 2,74 доллара.

GDR "Магнита" дешевеют на 1,91%, до 8,16 доллара, GDR "Ленты" — дорожают на 2,96%, до 1,91 доллара.