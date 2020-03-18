МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Акции крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" падают сильнее рынка и уже обновили минимум более чем за 4 года на фоне ограничений авиасообщения в связи с коронавирусом, свидетельствуют данные Московской биржи.

К 12.47 мск акции "Аэрофлота" падали на 12,48%, до 56,52 рубля — минимума с февраля 2016 года. Индекс Мосбиржи при этом снижался на 3,6%.

Россия в связи с пандемий нового коронавируса ограничила авиасообщение с рядом стран, включая Китай, Иран, Южную Корею и страны Европы. Ограничения вводились и со стороны других государств. Авиакомпании РФ были вынуждены значительно сократить количество рейсов.

Московская биржа понизила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков акций "Аэрофлота" после падения их цены до четырехлетнего минимума, следует из сообщения торговой площадки.

"В соответствии с методикой определения… риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов… 18 марта 2020, 12.31 мск изменены значения нижней границы ценового коридора (до 52,36) и диапазона оценки рыночных рисков (до 44,376 рубля, эквивалентно ставке 31,25%) ценной бумаги AFLT", — сказано в сообщении биржи.