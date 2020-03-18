МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Рубль усиливает падение вслед за рынком нефти, проваливающимся ниже 28 долларов за баррель.

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.57 мск рос на 2,5 рубля, до 77,94 рубля, курс евро — на 2,8 рубля, до 85,70 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в среду доллар краткосрочно подскакивал до 79,22 рубля, но затем отошел вниз, евро повышался до 85,90 рубля – оба – максимумы с февраля 2016 года.

Стоимость нефти теряет 3,9%, до 27,62 доллара за баррель по марке Brent.