МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Резкий обвал рубля и его стремление к отметке 80 за доллар обусловлено ростом числа спекулятивных сделок на рынке, а глобально — усилением кризиса в финансовой системе США, которая испытывает дефицит ликвидности. В этой ситуации все зависит от ЦБ РФ, который может удержать курс национальной валюты путем повышения ставок, а также от валютных интервенций Минфина, уверены эксперты.

Российский рубль на торгах в среду пережил очередной шквал. На открытии доллар краткосрочно подскочил выше 79 рублей, а евро повышался до 85,2 рубля. Это максимумы более чем за четыре года. Затем темпы падения несколько снизились, но к середине торговой сессии доллар вновь балансировал в районе 78 рублей, евро подобрался к 86 рублям.

Однако давление на российскую валюту сохраняется – нефть прочно укрепилась на отметках ниже 30 долларов за баррель, и оснований для изменения баланса спроса и предложения пока нет. Новости по распространению коронавируса выглядят все менее оптимистично – число подтвержденных случаев заболевания растет во всем мире, и все меньше остается стран, где оно не зафиксировано. Это негативно влияет на все процессы в экономике и ведет к существенному замедлению ВВП. Уже высказываются прогнозы о том, что рост мировой экономики в 2020 году будет колебаться в рамках 1-2%, а ряд стран и вовсе войдет в рецессию.

Все это не может не влиять на курс рубля. Но есть и другие причины столь резкого падения, считают опрошенные агентством "Прайм" аналитики.

"На наш взгляд, резкое моментное ослабление рубля до уровней 79 и последующий откат к отметкам 77 связаны с реализацией большого объема спекулятивных продаж валюты. Мы видим, что глобальная рыночная конъюнктура остается под масштабным давлением – продолжается процесс учета в ценах активов существенно возросших рисков мировой рецессии. Для рубля данное давление усиливается и устойчивым снижением нефтяных котировок к отметкам 28 долларов", — комментирует главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

По его мнению, сейчас в рубле сформирован определенный уровень поддержки, вблизи 76-77. Его могут обеспечивать действия экономический властей РФ. Именно этим сейчас объясняется быстрое возвращение рублевой валюты к отметкам 77 за доллар.

Текущая ситуация в рубле, или иной другой валюте развивающихся стран, всецело обусловлена разгорающимся финансовым кризисом в США, полагает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Дефицит ликвидности в американской системе уже вынудил ФРС объявить о программе количественного смягчения на 700 млрд долларов, а также начать программу покупки краткосрочного коммерческого долга на 1 трлн долларов. Также предоставляется финансирование банкам через дисконтное окно.

"Однако всех этих мер оказывается недостаточно, чтобы погасить пожар на Wall Street. Американская финансовая система нуждается во всех тех долларах, которые щедро инвестировала в рискованные активы. Поэтому мы наблюдаем падение фондовых рынков одновременно с обвалом котировок золота, а также ослаблением рубля", — говорит он.

ПЕРСПЕКТИВЫ РУБЛЯ

Дальнейшая судьба рубля будет зависеть в основном от того, как поведут себя цены на нефть – ослабления этой связки, как мы видим, так и не произошло, хотя чиновники и утверждали обратное. При продолжении снижения нефтяных цен к уровням 25 долларов за баррель удерживать курс даже на уровнях 77 будет все сложнее, количество спекулятивных продаж валюты, весьма существенных по объему, может увеличиваться, прогнозирует Покатович.

В сложившихся условиях рубль может реализовать движение в диапазоне 77-80 в краткосрочной перспективе (от нескольких дней до 2 недель), полагает он.

Если в дальнейшем ситуация будет развиваться по умеренно негативному вектору, то активная фаза вирусного давления на мировую экономику завершится до конца первого полугодия, а некоторая стабилизации рынков произойдет в перспективе конца апреля-мая. Во втором полугодии экономическая активность перейдет к восстановлению.

"При данных вводных мы считаем, что весной рубль может ослабляться в диапазон 75-80 за доллар при временном снижении нефтяных цен ниже 30 долларов. В перспективе второго полугодия при восстановлении мировой экономической активности рубль может продемонстрировать укрепление и сформировать среднегодовой курс вблизи уровня 70 рублей за доллар", — говорит эксперт.

В случае реализации неблагоприятных сценариев, предполагающих активное вирусное давление, выходящее за рамки первого полугодия, а также закрепление нефтяных цен на уровнях 20-30 долларов за баррель в течение всего года, мы можем увидеть курс 85 рублей за доллар и ниже. Потенциал рублевого ослабления в данном случае будет определяться не только подавленной ценовой конъюнктурой нефтяного рынка, но и масштабами оттока иностранного капитала из российских активов, в том числе из бумаг долгового рынка.

Пессимистичный вариант предполагает переход мировой экономики в масштабную рецессию, что будет сопровождаться как кризисными явлениями в национальных экономиках (экономика РФ в данном случае может сократиться на 1,5-2,5% в 2020 году), так и понижательной динамикой рынков в среднесрочной перспективе. Таким образом, совокупность факторов в виде мировой рецессии и фиксации нефти на уровне 25 долларов за баррель и ниже может стать драйвером активной рублевой девальвации до уровней 85-90 рублей за доллар в этом году, добавил эксперт "БКС Премьер".

ГОСУДАРСТВО ДЕРЖИТ РУКУ НА ПУЛЬСЕ

В этой ситуации очень многое зависит от действий ЦБ РФ, уверены аналитики. По мнению Кочеткова, продажи валюты в рамках бюджетного правила могут дополниться повышением ключевой ставки на заседании в пятницу, что должно стать дополнительной защитой для курса рубля.

"Слишком слабый рубль резко ухудшит экономическую ситуацию в стране, разогревая инфляцию и негативно сказываясь на доходах населения. Поэтому ЦБ РФ может вполне безопасно погасить спекулятивное давление на рубль увеличением валютных интервенций. Как только ситуация на Wall Street нормализуется, или станет ясно, что печатный станок ФРС будет работать вечно, то деньги из доллара начнут бегство во всё то, что имеет хоть какую-то ценность", — уверен он.

У нас есть огромные валютные резервы в ФНБ и их по странному совпадению нужно продать на внутреннем рынке именно в 2020 году, чтобы профинансировать сделку по продаже Сбербанка, напомнил венчурный инвестор Егор Клопенко.

"Это оставляет России огромные возможности по валютной интервенции, и она, конечно, будет ими пользоваться. Пока я не вижу предпосылок для доллара выше 80-85 рублей, но и не ожидаю возвращения рубля к отметкам 60-65, так как при низких ценах на нефть это невыгодно государству", — полагает он.

У государства имеются все ресурсы, чтобы контролировать национальную валюту, поэтому резко негативных сценариев не ожидается, резюмирует эксперт.​