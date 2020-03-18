МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Рубль усиливает падение на фоне слабого рынка нефти, закрепляющегося ниже 28 долларов за баррель по марке Brent.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.22 мск рос на 2,72 рубля, до 78,16 рубля, курс евро — на 2,95 рубля, до 85,85 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в среду доллар краткосрочно подскакивал до 79,22 рубля, но затем отошел вниз, евро повышался до 86,05 рубля — оба — максимумы с февраля 2016 года.

Стоимость нефти теряет 3,1%, до 27,83 доллара за баррель по марке Brent.