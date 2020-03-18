МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций падает в среду вслед за мировыми биржами, обновляя минимумы за 2-4 года по основным индексам.

Опасения за перспективы мировой экономики в связи с пандемией коронавируса по-прежнему дестабилизируют ситуацию на фондовых, валютных и сырьевых рынках.

Индекс Мосбиржи к 14.57 мск падал на 4% — до 2136 пунктов, индекс РТС — на 8,2%, до 858 пунктов. В первой половине дня индексы падали до 2131,11 пункта и до 856,47 пункта — минимумов с апреля 2018 и 2016 года соответственно.

Рынок нефти близок к обновлению 17-летнего минимума (ниже 27,1 доллара). Пока же марка Brent теряет 3,2%, торгуясь на уровне 27,81 доллара за баррель.

Акции нефтегазового сектора РФ на этом фоне падают на 2-9%, банковского – на 3,1-3,6%, металлургов – на 1,9-4%. Продуктовые ритейлеры растут против рынка на 1,8-9,3% на фоне ажиотажного спроса на продукты в магазинах.