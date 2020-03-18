МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Рубль обвалился в среду к доллару и к евро на фоне биржевой паники и обновления нефтью минимумов цен с января 2016 года. При этом еще немного — и нефть обновит 17-летние минимумы (ниже 27,1 доллара за баррель Brent).

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.29 мск подскакивает на 3,84 рубля, до 79,28 рубля, курс евро — на 3,98 рубля, до уровня 86,89 рубля, следует из данных Московской биржи. Это максимумы за более чем четыре года.

По данным на 15.50 мск курс доллара рос на 4,33 рубля, до 79,77 рубля, курс евро — на 4,62 рубля, до 87,52 рубля.

РУБЛЬ — ОПЯТЬ ОБВАЛ

Российская валюта в среду сразу с утра подверглась энергичным атакам "медведей". На третьей минуте торгов в условиях локального дефицита ликвидности курс доллара подскакивал до 79,22 рубля, после чего так же быстро он вернулся ниже и некоторое время стабилизировался.

Однако ситуация на рынках остается крайне тяжелой. Мировые фондовые рынки обваливаются на 3-5% по основным индексам и фьючерсам. Опасения инвесторов насчёт экономического влияния пандемии коронавируса вплоть до рецессии по-прежнему дестабилизируют ситуацию на рынках облигаций, валют и сырья.

При этом стоимость Brent падает на 3,5%, до 27,7 доллара за баррель сорта Brent. При сползании ниже 27,1 доллара нефть обновит минимум с 2003 года.

Goldman Sachs вслед за Deutsche Bank снизил прогноз цен на сорт Brent во втором квартале до 20 долларов за баррель, ожидая падения мирового спроса на рекордные 1,1 миллиона баррелей в сутки из-за последствий пандемии коронавируса.

Слабым утешением для рубля выступает наращивание продаж валюты Центробанком РФ с примерно 50 миллионов долларов до 75 миллионов.

В итоге, доллар и евро днем растут к рублю на 5%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 2,15 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Третий штурм отметки 75 рублей за доллар вчера был успешным, отметил Олег Кочетков из МТС-банка.

"Нефть под ударом из-за закрытия границ, паралича международной торговли и передвижений. В мире наблюдается колоссальный спрос на долларовую ликвидность, что говорит о массовом бегстве инвесторов из всех активов с повышенным риском. В данной ситуации мы не представляем возможным прогнозировать торговый коридор рубля даже внутри дня. Наблюдаемый тренд падения рубля очень сильный", — сказал он.

В сложившихся условиях рынком правят эмоции на фоне негативного развития событий в мире, говорит главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой. Для рубля это несет риски со стороны портфельных инвесторов, позиции которых в рубле и рублевых облигациях были значительными, говорит он.

"Фундаментально российские активы выглядят относительно лучше своих основных конкурентов, однако по мере снижения рынков управляющим все сложнее "защищать" и удерживать эти позиции. Для минимизации рыночной паники ЦБ анонсировал меры поддержки для банковского сектора, поэтому базовым сценарием для нас пока является сохранение ставки на уровне 6%, но изменения на рынках насколько динамичны, что возможны любые сценарии", — добавил он.

Несмотря на беспрецедентные меры монетарного и фискального стимулирования экономики со стороны центробанков, рынки остаются в крайне нестабильном состоянии и сохраняют склонность к сильным провалам даже в отсутствие явных сиюминутных драйверов, рассуждает Дмитрий Бабин из компании "БКС брокер". Многие крупные участники рынка находятся в ситуации нехватки ликвидности для поддержания маржинальных позиций, поэтому, несмотря на достаточно привлекательные уровни по многим биржевым активам, отсутствует достаточный спрос со стороны инвесторов, поясняет он.

"Учитывая сложившуюся негативную обстановку, прежде всего связанную с низкими ценами на нефть, на краткосрочном горизонте рубль, скорее всего, продолжит планомерно ослабевать. Дополнительное давление на него оказывает выход нерезидентов из ОФЗ. Ближайшим сопротивлением росту доллара является психологически важный уровень 80 рублей. Евро может протестировать на прочность уровень 87 рублей", — заключил Бабин.