Долларовый индекс РТС падает более чем на 10% на фоне обвала рубля
МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Долларовый индекс РТС в минусе более чем на 10% на фоне приближения рубля к уровню 80 рублей за доллар, при этом рублевый индекс Мосбиржи теряет более 4%, следует из данных Московской биржи.
Индекс РТС к 15.55 мск падал на 10,2% — до 839,31 пункта, индекс Мосбиржи — на 4,33%, до 2128,51 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" растет на 4,2 рубля – до 79,65 рубля, курс евро — на 4,38 рубля, до 87,29 рубля.
Майский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 4,7% — до 27,38 доллара за баррель.
https://1prime.ru/Financial_market/20200318/831102682.html