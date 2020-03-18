МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Долларовый индекс РТС в минусе более чем на 10% на фоне приближения рубля к уровню 80 рублей за доллар, при этом рублевый индекс Мосбиржи теряет более 4%, следует из данных Московской биржи.

Индекс РТС к 15.55 мск падал на 10,2% — до 839,31 пункта, индекс Мосбиржи — на 4,33%, до 2128,51 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" растет на 4,2 рубля – до 79,65 рубля, курс евро — на 4,38 рубля, до 87,29 рубля.

Майский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 4,7% — до 27,38 доллара за баррель.