МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Нефть марки Brent опустилась ниже 27 долларов за баррель, впервые с ноября 2003 года, на углублении степени ожиданий падения спроса на сырье в мире из-за мер, принимаемых властями в связи с коронавирусом, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 16.19 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent обваливается на 6,51%, до 26,88 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI — на 10,72%, до 24,4 доллара за баррель.

"Спад спроса на нефть из-за распространяющегося коронавируса становится все более заметным", — отметили аналитики Goldman Sachs в заметке агентству Рейтер, также спрогнозировав падение цены марки Brent до 20 долларов в текущем квартале.