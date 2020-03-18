МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в среду открылись снижением на 5-6% на фоне общей волатильности и падения нефтяных цен, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.48 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) опускался на 5,61%, до 20045,94 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 4,65%, до 6993,83 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 5,44%, до 2391,64 пункта.

На мировых рынках сохраняется волатильность из-за опасений по распространению коронавируса в мире. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 179 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 7,4 тысячи скончались.

Заболевание и связанные с ним карантинные меры представляют риски для перспектив роста мировой экономики из-за влияния на производство, торговлю, поставки и туризм. В свою очередь, это оказывает воздействие на ожидания по нефтяному спросу, поэтому под давлением оказались и нефтяные цены.

Нефть дешевеет на 6-10% в среду, цена Brent опустилась ниже 27 долларов за баррель, WTI — остается чуть выше 24 долларов, эти отметки являются самыми низкими за последние 17 лет. На этом фоне дешевеют акции компаний энергетической отрасли: бумаги Chevron дешевеют на 9,6%, Schlumberger — на 5,6%.

Трейдеры также оценивают статистику по США. По данным министерства торговли страны, количество новых домов в феврале уменьшилось на 1,5% по сравнению с пересмотренным показателем января и составило 1,599 миллиона, хотя показатель ожидался на уровне 1,5 миллиона.