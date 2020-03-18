МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Рублевый фондовый индекс Мосбиржи ускорил падение в среду и обвалился ниже 2100 пунктов впервые с апреля 2018 года вслед за нефтью, ушедшей под уровень 25 долларов за баррель WTI впервые с 2002 года, следует из данных торгов Московской биржи. Цена нефти Brent упала ниже $27 за баррель впервые с ноября 2003 года

Индекс Мосбиржи к 16.25 мск падал на 5,58%, до 2100,53 пункта, индекс РТС – на 11,26%, до 929,41 пункта.

Рублевый индекс Мосбиржи уже падал до 2098,35 пункта, долларовый индекс РТС — до 830,44 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" растет на 4,34 рубля, до 79,79 рубля, курс евро — на 4,32 рубля, до 87,22 рубля.

Майский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 6,96% — до 26,73 доллара за баррель, нефть марки WTI — на 10,72%, до 24,4 доллара за баррель.