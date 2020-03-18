МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Рубль продемонстрировал рекордный за много лет дневной обвал вслед за пикирующими вниз нефтяными ценами, и доллар начал тестировать психологически значимый уровень 80 рублей.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.18 мск рос на 4,5 рубля — до 79,94 рубля, курс евро — на 3,85 рубля, до 86,75 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в среду доллар подскакивал до 80,01 рубля, евро — до 87,66 рубля. Обе цифры — максимумы с февраля 2016 года.

Стоимость нефти обваливается на 9,4% — до 26 долларов за баррель по марке Brent. Американская WTI и вовсе в минусе на 14%, за "бочку" дают лишь 23,5 доллара.