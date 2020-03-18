МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Курс доллара растет к евро и основным мировым валютам в целом, при этом индекс доллара поднялся выше психологической отметки в 100 пунктов впервые за три года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.37 мск курс евро снижался до 1,0865 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0996 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 108,16 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 107,67 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 1,48%, до 101,05 пункта, поднявшись выше психологической отметки в 100 пунктов впервые с 21 апреля 2017 года.

Опасения вокруг коронавируса продолжают поддерживать волатильность на мировых рынках. Биржи США падают в среду на 5-6%, Европы — на 4-6%, при этом нефтяные котировки упали до минимальных отметок с 2002-2003 годов, а снижение достигает 9-14%.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 179 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 7,4 тысячи скончались. Заболевание и связанные с ним карантинные меры представляют риски для перспектив роста мировой экономики из-за их влияния на производство, торговлю и туризм.

В связи с коронавирусом крупные мировые центробанки приняли решение об ослаблении монетарной политики. Так, Федеральная резервная система (ФРС) США и Банк Англии ранее в марте снизили свои ключевые ставки, причем Федрезерв понизил ставку дважды с начала месяца, а также отменил очередное заседание, которое должно было пройти 17-18 марта.