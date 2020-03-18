МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Рынок акций РФ во вторник снизился по основным индексам на 5-11%, при этом скомпенсировав к закрытию несущественную часть падения, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов упал на 5,04%, до 2112,64 пункта, индекс РТС — на 10,96%, до 832,26 пункта.

В течение дня индексы падали, соответственно, до 2097,84 пункта – минимума с апреля 2018 года, и до 827,52 пункта – минимума с марта 2016 года.