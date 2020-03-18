События в сфере макроэкономики и бизнеса 19 марта
МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 19 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль)
|0,8%
|0,6%
|2:30
|JPY
|Япония — Общенациональный индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|0%
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|3:30
|AUD
|Австралия — Изменение уровня занятости (февраль)
|13,5 тыс
|10 тыс
|3:30
|AUD
|Австралия — Изменение полной занятости (февраль)
|46,2 тыс
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|3:30
|AUD
|Австралия — Уровень безработицы (февраль)
|5,3%
|5,3%
|13:00
|EUR
|Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций
|0,2%
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|15:30
|USD
|США — Баланс счета текущих операций (4кв2019)
|-124,1 млрд долл
|-109 млрд долл
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|211 тыс
|220 тыс
|15:30
|USD
|США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (март)
|36,7
|10
|15:30
|USD
|США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (март)
|9,8
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|15:30
|CAD
|Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (февраль)
|0%
|0,1%
|18:17
|JPY
|Япония — Решение Банка Японии /BoJ/ по процентной ставке
|-0,1%
|-0,1%
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00 мск
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 13.03)
|577,8 млрд долл (на 06.03)
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|RUB
|X5 Retail Group — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019/2019
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|16:00 мск (13:00 лнд, 09:00 NY)
|RUB
|X5 Retail Group — телеконференция менеджмента
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|RUB
|Мечел — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019/2019
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|RUB
|Юнипро — финансовая отчетность по РСБУ за 2019
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|RUB
|НОВАТЭК — СД (рекоменд. по фин. див-дам 2019)
|9,25 (1П2018) + 16,81 (фин) — див-д 2018
|14,23 (1П2019) — див-д 2019
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|RUB
|Распадская — СД (рекоменд. Банка России по дивидендной политике ПАО, рекоменд. по фин. див-дам 2019)
|0 — див-д 2018
|2,5 (1П2019) — див-д 2019
https://1prime.ru/Financial_market/20200318/831104385.html