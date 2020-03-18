МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 19 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль) 0,8% 0,6%
2:30 JPY Япония — Общенациональный индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) 0%

 

 
3:30 AUD Австралия — Изменение уровня занятости (февраль) 13,5 тыс 10 тыс
3:30 AUD Австралия — Изменение полной занятости (февраль) 46,2 тыс

 

 
3:30 AUD Австралия — Уровень безработицы (февраль) 5,3% 5,3%
13:00 EUR Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций 0,2%

 

 
15:30 USD США — Баланс счета текущих операций (4кв2019) -124,1 млрд долл -109 млрд долл
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 211 тыс 220 тыс
15:30 USD США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (март) 36,7 10
15:30 USD США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (март) 9,8

 

 
15:30 CAD Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (февраль) 0% 0,1%
18:17 JPY Япония — Решение Банка Японии /BoJ/ по процентной ставке -0,1% -0,1%

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 мск RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 13.03) 577,8 млрд долл (на 06.03)

 

 

 

 

 RUB X5 Retail Group — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019/2019

 

 

 

 
16:00 мск (13:00 лнд, 09:00 NY) RUB X5 Retail Group — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB Мечел — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019/2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Юнипро — финансовая отчетность по РСБУ за 2019

 

 

 

 

 

 

 RUB НОВАТЭК — СД (рекоменд. по фин. див-дам 2019) 9,25 (1П2018) + 16,81 (фин) — див-д 2018 14,23 (1П2019) — див-д 2019

 

 

 RUB Распадская — СД (рекоменд. Банка России по дивидендной политике ПАО, рекоменд. по фин. див-дам 2019) 0 — див-д 2018 2,5 (1П2019) — див-д 2019