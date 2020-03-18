МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Рубль спикировал в среду вслед за рухнувшей на 17-летние минимумы нефтью.

Доллар практически не испытывал сопротивления вплоть до уровня 80 рублей, евро из-за ослабления на форексе укреплялся против рубля медленнее.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.37 мск рос на 5,42 рубля до 80,86 рубля, курс евро — на 4,80 рублей до уровня 87,70 рубля, следует из данных Московской биржи. В ходе торгов доллар максимально подскакивал до 80,87 рубля — к максимуму с января 2015 года, евро – до 88,02 рублей – к максимуму с февраля 2016 года.

РУБЛЬ — ОПЯТЬ ОБВАЛ

Российская валюта в среду сразу с утра подверглась энергичным атакам "медведей". На третьей минуте торгов в условиях локального дефицита ликвидности курс доллара подскакивал до 79,22 рубля, после чего так же быстро он вернулся ниже и некоторое время стабилизировался.

Однако ситуация на мировых рынках остается крайне тяжелой. Накачивание американским Федрезервом финансовой системы долларовой ликвидностью проходит незамеченным для каких-либо активов, инвесторы просто накапливают денежные средства на счетах и выжидают улучшение рыночной конъюнктуры по мере рассасывания коронавирусных рисков.

На этом фоне западные фондовые рынки теряют вечером 3,8-5,8% по индексам.

При этом стоимость нефти падает на 8,6% до 26,26 доллара за баррель сорта Brent и уже обновила минимум с осени 2003 года (25,98 доллара).

Goldman Sachs вслед за Deutsche Bank снизил прогноз цен на сорт Brent во втором квартале до 20 долларов за баррель, ожидая падения мирового спроса на рекордные 1,1 миллиона баррелей в сутки из-за последствий пандемии коронавируса.

Слабым утешением для рубля выступают данные о наращивании 17 марта продаж валюты Центробанком РФ с примерно 50 миллионов долларов до 75 миллионов. Данные приходят с задержкой в два дня, сегодня продажи, скорее всего, были более масштабными.

В итоге, доллар и евро вечером растут к рублю на 4,9-5%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 2,15 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Пока все меры по вливанию денег в экономику для борьбы с последствиями вируса, предпринимаемые крупнейшими мировыми центробанками, рассматриваются инвесторами как проявление паники и лишь усиливают распродажи на глобальных рынках, в том числе и на рынке нефти, рассуждает Юрий Кравченко из ИК "ВЕЛЕС Капитал". Инвесторы начали негативно реагировать и на постепенно растущую статистику по коронавирусу внутри РФ, говорит он.

"Обвал рубля продолжает усиливать инфляционные риски, однако в условиях распространения глобальной пандемии Банк России будет вынужден пренебречь инфляционными рисками и сосредоточить внимание на безусловной поддержке финансового сектора и экономики. В текущих условиях повышение ключевой ставки не спасет от дальнейшего обесценения рубля, а лишь усилит дестабилизацию денежно-кредитных условии? и спровоцирует новые распродажи активов на долговом рынке. При этом снижение ключевой ставки в российских реалиях не работает таким же образом, как в странах с ведущими экономиками. В подобных условиях оптимальным решением стало бы сохранение ключевой ставки", — считает он.

Гораздо большую важность будет иметь то, насколько регулятору удастся убедить участников рынка в возможностях по безусловной поддержке финансовой системы и экономики, добавил Кравченко.

Снижение рынков продолжается по мере учета в стоимости активов рисков глобальной рецессии, говорит Антон Покатович, из компании "БКС Премьер".

"На наш взгляд, в четверг рубль сохранит склонность к ослаблению. Движение российской валюты будет определяться масштабами исхода иностранного капитала из российских долговых бумаг, а также темпами снижения ценовой конъюнктуры нефтяного рынка. В данный момент мы не исключаем достижения и преодоления нефтяными ценами уровня в 25 долларов до конца этой недели", — добавил он.