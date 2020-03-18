МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду закрылись снижением на 4-6% на фоне волатильных торгов и падения нефтяных цен, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 3,97%, до 5084,5 пункта, французский CAC 40 — на 5,94%, до 3754,84 пункта, а немецкий DAX — на 5,47%, до 8450,25 пункта.

Волатильность на мировых рынках сохраняется на фоне рисков вокруг коронавируса. Эксперты опасаются, что заболевание и связанные с ним карантинные меры могут негативно отразиться на многих отраслях экономики, что сдержит рост мирового ВВП.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 200 тысяч человек примерно в 160 странах, более 8 тысяч человек скончались. В Европе крупнейшие вспышки коронавируса зафиксированы в Италии (более 35 тысяч случаев заражения), Испании (более 13 тысяч) и Германии (около 10 тысяч).

Нефтяные цены при этом продолжают падение. На данный момент стоимость нефти упала до минимумов с 2002-2003 годов. Цена Brent опустилась ниже 26 долларов за баррель, WTI — ниже 23 долларов, снижение котировок достигает 12-18%. На этом фоне дешевеют акции компаний энергетического сектора: бумаги BP подешевели на 10%, французской Total — на 13,3%, Royal Dutch Shell — на 11,3%.

Акции авиастроительного концерна Airbus упали в цене на 22% после того, как в США вступили в силу новые правила по обложению пошлинами коммерческих самолетов из Евросоюза, а также Великобритании. Размер пошлин вырос с 10 до 15%.