МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Курс доллара уперся в верхнюю планку коридора на Московской бирже на 18 марта – 80,87 рубля, до завершения торгов ее изменения не будет, сообщила "Прайм" Московская биржа.

"Торги идут в рамках установленного ценового коридора. В данном случае цена подошла к верхней границе. Автоматического изменения риск-параметров на вечерних сессиях рынков биржи не предусмотрено", — говорится в комментарии торговой площадки для РИА Новости.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.38 мск рос на 5,43 рубля, до 80,87 рубля, курс евро — на 4,84 рубля, до 87,74 рубля, следует из данных биржи.

При этом на форексе доллар к 19.47 мск стоил 80,8 рубля и вечером поднимался уже до 81,14 рубля.

Рубль усиливает падение на фоне слабого рынка нефти, падающего в район 25 долларов за баррель по марке Brent.

В ходе торгов доллар максимально подскакивал до 80,87 рубля — к максимуму с января 2015 года, евро – до 88,02 рубля – к максимуму с февраля 2016 года.