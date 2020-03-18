МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США падают в пределах 8% после остановки торгов примерно на 10 минут, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.14 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) опускался на 7,6%, до 1963,58 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 6,56%, до 6853,65 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 7,41%, до 2341,88 пункта.

Падение на американских фондовых биржах продолжается в свете распространения коронавируса. В мире заражены уже более 200 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 8 тысяч скончались. Трейдеры опасаются, что пандемия может привести не просто к замедлению роста мировой экономики, но и к рецессии.