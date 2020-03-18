МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций закрыл торги падением недалеко от достигнутых минимумов на фоне продолжающегося обвала нефти, рубля и зарубежных фондовых площадок, следует из данных торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов упал на 5,04%, до 2112,64 пункта, индекс РТС — на 10,96%, до 832,26 пункта.

В течение дня индексы падали, соответственно, до 2097,84 пункта – минимума с апреля 2018 года, и до 827,52 пункта – минимума с марта 2016 года.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.35 мск торгуется у верхней границы торгового диапазона 80,87 рубля, курс евро растет на 5,71 рубля, до 88,61 рубля.

Майский фьючерс на нефть марки Brent падает на 13,71% — до 24,79 доллара за баррель.

Мировые биржи также падают: европейские биржи теряют порядка 4-6%, индексы американских бирж падают на 7-8%.

"Объем торгов в основной секции составил 128 миллиардов рублей. Отмечаем стабильное замедление объемов на падении", — говорит начальник отдела глобальных исследований "Открытие Брокер" Михаил Шульгин.

"В настоящее время снижение цен на нефть еще больше дестабилизирует рынки, оказывая давление не только на акции компаний-производителей, но и на фондовые индексы в целом", — отмечает Ярослав Кабаков из "Финама".

РЫНОК В ПОИСКАХ ДНА

Акции нефтегазового сектора потеряли порядка 0,4-10,03%. В лидерах падения – бумаги "Башнефти" (префы упали на 10,03%, обыкновенные акции – на 8,55%), акции "Лукойла" (-9,94%), префы "Татнефти" (-9,6%). При этом акции "Газпрома" потеряли 0,4%.

По итогам торгов "Газпром" стал лидером рынка по капитализации с 3,937 триллиона рублей, обогнав по этому параметру Сбербанк. Общая капитализация Сбербанка составила 3,924 триллиона рублей.

Акции банковского сектора упали на 5,29-6,51%, в частности обыкновенные акции Сбербанка потеряли 5,29%.

Акции металлургического сектора теряли 2,56-11,26%. В лидерах падения – акции "Русала" (11,26%) и акции "Норникеля" (-9,78%). Обвалились акции "Алросы" — на 8,44%, акции "Аэрофлота" — на 12,2%, ОВК — на 12,98%.

При этом акции "Аптечной сети 36 и 6" взлетели на 16,15%. Подорожали акции "Русской аквакультуры" (11,43%), депозитарные расписки "Ленты" (5,01%), депозитарные расписки X5 (3,34%), акции "Магнита" (0,52%), "Акрона" (2,75%) и акции золотодобытчиков – акции "Полюса" выросли на 3,23%, Polymetal – на 1,32%.

ПРОГНОЗЫ

Следующая цель для медведей — 750 пунктов по индексу РТС, ее можем увидеть еще до конца недели, подсчитал Валерий Емельянов из "Фридом Финанс".

"Абсолютное историческое дно все ближе, но за две-три сессии его достичь не удастся. По нашему мнению, пока ситуация далека от того, чтобы рынок ушел ниже 700 пунктов и тем более вышел на 500, где он находился в 2009 году", — добавляет он.

Индексу Мосбиржи благодаря упавшему рублю удается держаться чуть выше 2150 пунктов, временами проседая ниже 2100 пунктов, указывает аналитик.

"Довольно сильной локальной поддержкой выглядит уровень 2080 пунктов. Его пробой будет означать сползание в очень волатильный диапазон 1820-2070 пунктов. Мы допускаем, что такие уровни будут достигнуты при нефти ниже 25 за баррель", — добавляет он.

В четверг, по оценкам Александр Бахтина из "БКС Премьер", настроения на рынках могут сохраниться негативными. В первые часы торгов не исключен технический отскок, но в целом продажи завтра будут по-прежнему преобладающим сценарием, полагает он.

"По нашим оценкам, в четверг индекс Мосбиржи может формироваться в пределах широкого диапазона 2085-2200 пунктов", — добавляет аналитик.

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