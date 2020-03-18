МОСКВА, 18 мар /ПРАЙМ/. Курс евро уперся в верхнюю планку коридора на 18 марта на Московской бирже – 88,725 рубля, до завершения торгов ее изменения не будет, сообщила РИА Новости биржа.

"Торги идут в рамках установленного ценового коридора. В данном случае цена подошла к верхней границе. Автоматического изменения риск-параметров на вечерних сессиях рынков биржи не предусмотрено", — говорится в комментарии торговой площадки.

При этом курс евро продолжает торговаться на форексе, где уже подскакивал выше 89 рублей за европейскую валюту.

Ранее на Московской бирже курс доллара к рублю также уперся в потолок коридора на 18 марта – 80,87 рубля.