МОСКВА, 18 мар /ПРАЙМ/. Торги рублем в парах с долларом и евро в среду уперлись в верхние планки 80,87 рубля и 88,725 рубля, при этом на международном валютном рынке доллар смог подняться выше 82 рублей, а евро выше 90 рублей. Такое техническое ограничение опрошенные РИА Новости эксперты охарактеризовали как нормальную практику для бирж.

"Это нормальная практика биржи, это далеко не впервые. Это правила биржи устанавливать допустимые колебания по инструменту", — сказал инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Тараскин.

Президент российского подразделения международной ассоциации профессионалов валютного и денежного рынков ACI Сергей Романчук пояснил, что каждый день Московская биржа устанавливает маржинальные требования и, соответственно, диапазон колебаний финансовых инструментов на своих рынках.

"Когда рынок упирается в так называемую планку, как правило, они раздвигают коридор в течение дня. Но если это происходит после окончания основной сессии, то коридор уже не раздвигается, потому что маржин-коллы людям выставить трудно. Это технический момент, связанный с тем, как устанавливаются риск-параметры на Московской бирже на сессии валютного рынка", — сказал он.

При этом он заметил, что доллар к рублю и евро к рублю торгуются выше на других платформах на межбанковском рынке.

"Сейчас, ввиду высокой волатильности, такое происходило несколько раз с разными инструментами, когда цена упиралась в нижний или верхний лимит. На этой неделе мы аналогичную историю видели, например, на американских биржах, когда останавливались торги по фьючерсам на S&P500", — отметил Тараскин.