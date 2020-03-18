КИЕВ, 18 мар /ПРАЙМ/. Нацбанк Украины продал в среду 200 миллионов долларов для поддержания курса гривны, сообщила пресс-служба регулятора.

Ранее Нацбанк заявил о готовности поддерживать стабильность курса гривны на фоне коронавируса и "повышения турбулентности" на мировых финансовых и валютных рынках.

"Сегодня Национальный банк принимал активное участие в торгах на межбанковском валютном рынке. Мы продали 200 миллионов долларов США для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний, а не фиксируя курс на определенном уровне, как и предусматривает режим гибкого курсообразования", — сообщила пресс-служба в Facebook.

Отмечается, что спрос на валюту продолжает преобладать над предложением вследствие ухудшения настроений участников рынка из-за распространения коронавируса COVID-19. "Психологический фактор остается ключевым двигателем ослабления гривны в последние недели", — отметили в Нацбанке.

Регулятор также напомнил, что в прошлом году ситуация на валютном рынке была благоприятной, был избыток валюты, и для сглаживания колебаний гривны регулятор выкупил с рынка почти 8 миллиардов долларов в резервы. "Таким образом, у нас есть сегодня достаточная подушка безопасности, чтобы сглаживать колебания гривны уже в другую сторону", — добавили в НБУ.

Ранее к глобальным рискам, связанным с коронавирусом, добавился обвал нефтяных цен, достигавший 30% из-за распада альянса ОПЕК+ и снятия с 1 апреля ограничений по добыче. Вслед за нефтью обрушились мировые фондовые биржи.