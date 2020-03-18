МОСКВА, 18 мар /ПРАЙМ/. Курс рубля останется под сильнейшим давлением, пока не начнут поступать первые позитивные сигналы о замедлении распространения коронавируса на глобальном уровне и нефтедобывающие страны не вернутся к согласованным действиям по сокращению добычи нефти, сказал РИА Новости старший аналитик УК "Альфа-Капитал" Максим Бирюков.

"До первых свидетельств успеха глобальной борьбы с "коронакризисом" или возвращению нефтедобывающих стран к переговорам по вопросу согласованных действий по сокращению добычи рубль будет оставаться под сильнейшим давлением", — сказал он.

Пандемия коронавируса COVID-19 оказала сильное влияние на мировой спрос на нефть. Страны предпринимают серьезные шаги в попытках сдержать вирус, закрывая границы и сокращая количество перелетов, тем самым снижая спрос на сырое и очищенное сырье, включая бензин и топливо для реактивных двигателей.

Резкое падение курса рубля началось после начала череды обвалов нефтяных котировок, когда страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. За этот период рубль упал к доллару почти на 17%, к евро – почти на 13%. На вечерних торгах в среду, 18 марта, торги рублем в парах с долларом и евро в среду уперлись в верхние планки 80,87 рубля и 88,725 рубля.

Бирюков при этом обращает внимание, что не стоит переоценивать возможности интервенций Банка России. "Сомневаемся, что есть конкретная планка курса доллар-рубль, которую регулятор будет держать любой ценой", — считает он.

Ситуация исключительная, спрос на нефть уже просел на несколько миллионов баррелей в день, предложение только растет, и куда это заведет цену на "черное золото" с учетом "больничного" мировой экономики, никто сейчас сказать не может, добавляет он.

"Пока не начнут поступать позитивные сигналы о замедлении темпов распространения вируса, цены на нефть могут и дальше снижаться, а вслед за ними – и курс рубля. С другой стороны, при первых признаках скорого завершения "больничного", рубль может быстро отыграть позиции", — считает эксперт.