ВАШИНГТОН, 19 мар /ПРАЙМ/, Екатерина Соболь. Происходящее на фондовом рынке из-за коронавируса может стать предвестником серьезного кризиса и массовых банкротств инвестиционных институтов, рассказал РИА Новости управляющий частными активами американского фонда Sovereign Гари Королев.

"Маржин-коллы (требование о внесении дополнительного обеспечение) повсюду. Большинство крупных компаний, участвующих в торгах на биржах, работают по принципу VaR, или "рисковой суммы". Когда волатильность возрастает, суммы, которые они (эти компании) могут подвергнуть риску в своих портфелях, падают, что означает, что они должны пойти по пути ликвидации. И это и происходит", — объяснил эксперт происходящее.

В среду ведущие фондовые индексы США ускорили снижение до 5,5-7,8% на фоне общей рыночной волатильности и падения нефтяных цен. На закрытии торговой сессии в понедельник Dow Jones обрушился на 12,93%. Это было самое большое падение этого индекса по пунктам и второе худшее — по процентам (после "чёрного понедельника" 1987 года).

Падение на американских фондовых биржах продолжается на фоне распространения коронавируса. В мире заражены уже более 200 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 8 тысяч скончались. Трейдеры опасаются, что пандемия может привести не просто к замедлению роста мировой экономики, но и к рецессии.