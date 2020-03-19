МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг снижаются вслед за очередным сильным падением американских бирж, свидетельствуют данные торгов. Нью-Йоркская фондовая биржа из-за коронавируса закроет торговые залы

По состоянию на 7.47 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 2,14% — до 2670,37 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,46%, до 1653,73 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 4,25%, до 21344,93 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 1,32%, до 16508,63 пункта. Южнокорейский KOSPI падал на 7,27% — до 1475,56 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 3,53%, до 4778,2 пункта.

Ведущие американские фондовые индексы завершили торги среды в минусе примерно на 5%, при этом в ходе торгов ускоряли падение до 10%.

Снижение ставки Банка Австралии с 0,5% до 0,25% не смогло улучшить настроения трейдеров. Опасения, связанные с коронавирусом и его последствиями для глобальной экономики, пока перевешивают все остальные факторы.

"Волатильность сохранится. Все зависит от вируса, а не от экономической реакции на него", — сказал агентству Ассошиэйтед Пресс главный инвестиционный стратег Nuveen Брайан Ник (Brian Nick).

Инвесторы также обратили внимание на статистику из Японии. Инфляция в стране в феврале замедлилась до 0,4% в годовом выражении с 0,7% месяцем ранее, хотя аналитики, напротив, ждали ускорения до 0,8%.