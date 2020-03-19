МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Московская биржа 19-20 марта расширит размер необходимого обеспечения на валютном и срочном рынках, следует из сообщения торговой площадки. Нью-Йоркская фондовая биржа из-за коронавируса закроет торговые залы

"В соответствии с методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров валютного рынка и рынка драгоценных металлов ПАО "Московская биржа" до начала торгов 19 марта 2020 года будут изменены значения верхних и нижних ценовых границ и границ рыночного риска. Указанные новые значения ставок рыночного риска будут также применены с 20 марта 2020 года", — указывается там.

Согласно сообщению, для валютных пар "доллар — рубль" и "евро — рубль" ставка рыночного риска в соответствии с объемом открытой позиции на первом уровне увеличится до 15% с 10%, на втором — до 17% с 12%, на третьем — до 19% с 14%.

Кроме того, в соответствии с методикой определения НКЦ параметров риска срочного рынка Московская биржа до начала торгов 19 марта изменит значения верхних и нижних ценовых границ и границ рыночного риска, и новые значения ставок рыночного риска будут применены с 14.00 мск 19 марта, также сообщает торговая площадка.

Согласно сообщению, по фьючерсным контрактам "доллар — рубль и "евро — рубль" ставка рыночного риска в соответствии с объемом открытой позиции на первом уровне увеличится до 15% с 10%, в соответствии со вторым уровнем — до 17% с 12%, с третьим — до 19% с 14%.

Наконец, в соответствии с методикой расчета рисков на рынке стандартизированных ПФИ до начала торгов 19 марта также будут увеличены ставки валютного риска, и новые значения ставок риска будут применены с 17.00 мск 19 марта на доллар и евро, увеличившись до 15% с 10%.