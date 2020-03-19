МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Курс рубля подвержен сильной волатильности и меняет направление динамики, доллар и евро после снижения на старте торгов подскакивали: доллар — до 81,97 рубля, максимума с января 2016 года, евро — до 89,6 рубля, максимума с февраля 2016 года, следует из данных Московской биржи.

Затрем валюты снова перешли к снижению. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.23 мск четверга снижался на 2 копейки – 80,85 рубля, курс евро — на 12 копеек, до 88,21 рубля.

Курс доллара с начала торгов колеблется в широком диапазоне – 79,8-81,97 рубля, евро также подвержен широким колебаниям и изменяется в диапазоне 85,5-89,6 рубля

Майский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 3,86% — до 25,84 доллара за баррель.