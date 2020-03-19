МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Национальный клиринговый центр, входящий в группу Московской биржи, на 19 марта на ежедневной основе установил границы коридоров по доллару на уровне 71,54-88,49 рубля, по евро – на уровне 77,61-96 рублей, при приближении к границам параметры могут меняться, сообщили РИА Новости на Московской бирже.

"Национальный клиринговый центр, входящий в группу Московской биржи, ежедневно устанавливает ценовой коридор по всем торгуемым инструментам. На 19 марта ценовой коридор по паре доллар-рубль находится в границах 71,54-88,49 рубля, по паре евро-рубль 77,61-96 рублей. Если цена в течение основной (дневной) торговой сессии будет близко подходить к этим границам, параметры коридора в течение дня могут меняться", — говорится в сообщении.

Торги рублем в парах с долларом и евро в среду на Московской бирже уперлись в верхние планки 80,87 рубля и 88,725 рубля. После этого торги шли в рамках установленного ценового коридора, так как автоматического изменения риск-параметров на вечерних сессиях рынков биржи не предусмотрено, поясняла РИА Новости торговая площадка.