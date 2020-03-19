МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к росту и поднимается примерно на 4-5%, акции "Роснефти" дорожают более чем на 10% на фоне коррекционного отскока цен на нефть, следует из данных торгов.

Индекс Мосбиржи на 12.09 мск рос на 4,16% — до 2200,43 пункта, индекс РТС — на 4,71%, до 871,49 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

В лидерах роста — акции "Роснефти", взлетевшие более чем на 10%, и акции "Лукойла", поднявшиеся почти на 8%.

Майский фьючерс на нефть марки Brent после обвала среды коррекционно растет на 7,48% — до 26,74 доллара за баррель, а ранее в ходе торгов поднимался до 27,3 доллара за баррель.