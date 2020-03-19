МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Курс евро в четверг снижается по отношению к доллару уже под отметку 1,09 после публикации данных о снижении индекса делового климата в Германии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.14 мск курс евро снижается до 1,0818 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0913 доллара за евро. Курс доллара к иене увеличивается до 109,14 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,06 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растёт на 0,62%, до 102,1 пункта.

Немецкий исследовательский институт IFO опубликовал ранее в четверг статистику, в которой говорится, что индекс делового климата в Германии в марте упал до 87,7 пункта с пересмотренного уровня февраля в 96 пунктов. Аналитики ожидали снижения показателя лишь до 92,2 пункта. Такое падение объясняется пандемией коронавируса, которая стремительно подрывают мировую экономику.

"Глобальная экономика также может значительно пострадать в результате пандемии коронавируса",- говорится в официальном сообщении института.

При этом Европейский центральный банк (ЕЦБ) запустил накануне программу срочных закупок облигаций на сумму 750 миллиардов евро для поддержки финансовой стабильности.