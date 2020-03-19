МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Курс рубля в четверг днём растет в рамках коррекции после обвала накануне на некотором улучшении внешнего фона, в том числе удорожании нефти, поддержку рублю также оказывают словесные интервенции Банка России и действия Минфина, следует из динамики торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.51 мск снижается на 72 копейки, до 80,15 рубля, курс евро — на 1,73 рубля, до 86,6 рубля.

Майский фьючерс на нефть марки Brent, также коррекционно, растет на 5,8%, до 26,3 доллара за баррель.

ПОПЫТКИ КОРРЕКЦИИ

Рубль открыл торги четверга ростом, однако в течение нескольких минут перешел к резкому снижению, после чего несколько раз менял направление динамики относительно уровня предыдущего закрытия.

В итоге, при такой сильной волатильности, отечественная валюта обновила четырехлетние минимумы, курс доллара утром подскакивал до 81,97 рубля, евро — до 89,6 рубля, максимумов с зимы 2016 года.

При этом затем в ходе торгов доллар опускался до 79,1 рубля, евро – до 85,5 рубля.

К текущему моменту рубль сильнее укрепляется к евро, чем к доллару, из-за бегства глобальных инвесторов в американскую валюту. На этом фоне евро снижается к доллару на международном валютном рынке на 1%, до 1,0808 доллара.

В свете усилившейся волатильности на валютном рынке в ходе вчерашней сессии финансовые регуляторы нарастили комплекс поддерживающих мер, которые можно резюмировать как ускоренную продажу валюты из резервов, отмечают аналитики Росбанка.

На сегодняшнем открытии участники положительно отреагировали на новости от Минфина и Банка России, вернув пару "рубль — доллар" к 80 рублям, добавляют они.

Ранее в четверг ЦБ объявил, что начинает реализацию иностранной валюты на внутреннем рынке в связи с продажей пакета акций Сбербанка правительству, при этом продажи будут осуществляться до 30 сентября при цене барреля нефти марки Urals ниже 25 долларов.

При этом степень участия ЦБ такими интервенциями на рынке не обозначена, и можно предполагать довольно крупные операции, считают аналитики Росбанка.

"Мы ожидаем от регулятора не более 140 миллионов долларов в день из расчета конверсии всей суммы сделки в течение календарного года. Это идет несколько вразрез с ранее заявленным горизонтом продажи валюты от трёх до семи лет, однако сохраняет за Банком России гибкость в реализации "стабилизирующих" мер", — оценивают они.

В итоге совокупный объем продаваемой ежедневно валюты может составить порядка 270-280 миллионов долларов, подсчитали эксперты.

Точечные "концентрированные" продажи также возможны, правда, их реализация вряд ли будет анонсирована и будет видна лишь по факту публикации статистики оборота рублевой ликвидности, добавляют они.

ПРОГНОЗЫ

Вероятно, до конца недели рубль попытается развить более устойчивую восходящую коррекцию, считает Дмитрий Бабин из компании "БКС брокер".

"Ближайшими целями у пары "доллар — рубль" является уровень 78 рубля, у пары "евро — рубль" – 84,8 рубля. Однако без существенного улучшения ситуации на внешних рынках, и, прежде всего, нефтяном, рубль вскоре возобновит снижение", — считает аналитик.

"Меры ЦБ должны позволить снизить давление на рубль. Тем не менее, ситуация на мировых финансовых рынках остается крайне напряженной, поэтому риски для рубля будут по-прежнему высокими до стабилизации темпов распространения коронавируса", — в свою очередь отмечают аналитики Нордеа-банка Григорий Жирнов и Татьяна Евдокимова.